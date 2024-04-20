تقرير جزائري: مفاوضات الأهلي مع زين الدين بلعيد تسير في الطريق الصحيح

السبت، 20 أبريل 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

زين الدين بلعيد

يسعى النادي الأهلي للتعاقد مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة بداية من الموسم المقبل وفقا لتقارير جزائرية.

وقاد بلعيد اتحاد العاصمة للتتويج بلقب النسخة الماضية من الكونفدرالية وسجل هدف للفوز على الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

وبحسب صحيفة صحيفة "الشعب" الجزائرية، فإن مفاوضات الأهلي مع اتحاد العاصمة لضم زين الدين بلعيد في بداية الموسم المقبل تسير في الطريق الصحيح.

أخبار متعلقة:
العطار: سندفع الشرط الجزائي لفيتوريا الأسبوع المقبل.. وعاشور لم يتم إيقافه مواعيد مباريات السبت 20 أبريل والقنوات الناقلة.. الأهلي يواجه مازيمبي وأرسنال وسيتي وتشيلسي المقاولون العرب يكشف تطورات حالة لؤي وائل يوفنتوس يواصل فقد النقاط بالتعادل مع كالياري.. ولاتسيو يفوز على جنوى

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى دخول زين الدين بلعيد ضمن اهتمامات النادي الأهلي لتدعيم خط دفاعه. (طالع التفاصيل)

Fennecs : Zineddine Belaid heureux de sa première convocation

ويبلغ بلعيد من العمر 25 عاما، كما شارك كظهير أيمن من قبل في بعض المباريات.

بلعيد انضم لصفوف اتحاد العاصمة في صيف 2020 قادما من نصر حسين داي بعد صراع مع مولودية الجزائر.

وخاض بلعيد مع اتحاد العاصمة هذا الموسم 25 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 5 أهداف رغم مركزه كمدافع.

وبشكل عام لعب بلعيد 130 مباراة مع اتحاد العاصمة تمكن خلالها من المساهمة في تسجيل 20 هدفا.

وعلى المستوى الدولي لعب بلعيد مباراة وحيدة مع منتخب الجزائر عندما فاز الخضر على أوغندا 2-1 ضمن تصفيت كأس إفريقيا الماضية.

اتحاد العاصمة الاهلي الأهلي زين الدين بلعيد
نرشح لكم
بعد لقاء مازيمبي.. الأهلي يحدد موعد مغادرة الكونغو الديموقراطية العطار: سندفع الشرط الجزائي لفيتوريا الأسبوع المقبل.. وعاشور لم يتم إيقافه مواعيد مباريات السبت 20 أبريل والقنوات الناقلة.. الأهلي يواجه مازيمبي وأرسنال وسيتي وتشيلسي المقاولون العرب يكشف تطورات حالة لؤي وائل مدرب مازيمبي: عندما يصل الأهلي لهذه المرحلة يصبح فريقا هائلا حسام عبد المجيد: سعيد بالعودة كأساسي.. ودرسنا نقاط قوة وضعف دريمز لؤي وائل: دخلت في شبه غيبوبة لمدة 40 دقيقة.. وحالتي الصحية أفضل الآن أحمد حمدي: نركز بالتفاصيل الصغيرة ضد دريمز.. ونثق في الأسماء الموجودة رغم الغيابات
أخر الأخبار
بسبب أبراموفيتش.. خصم 18 نقطة من فيتيس وهبوطه للدرجة الثانية الهولندية 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميتروفيتش: تمنيت المشاركة أمام العين ولو لحظة واحدة 11 دقيقة | سعودي في الجول
حمد الله: سامحت المشجع.. ومستحيل أكون سببا في سجن أي شخص 49 دقيقة | سعودي في الجول
بعد لقاء مازيمبي.. الأهلي يحدد موعد مغادرة الكونغو الديموقراطية ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير مغربي: نهاية الأزمة؟ بعثة نهضة بركان تغادر مطار الجزائر بعد وعد كاف ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير جزائري: مفاوضات الأهلي مع زين الدين بلعيد تسير في الطريق الصحيح ساعة | الكرة المصرية
العطار: سندفع الشرط الجزائي لفيتوريا الأسبوع المقبل.. وعاشور لم يتم إيقافه ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 20 أبريل والقنوات الناقلة.. الأهلي يواجه مازيمبي وأرسنال وسيتي وتشيلسي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 4 خلال ركلات الترجيح.. لماذا لم يطرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين