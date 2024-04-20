تقرير جزائري: مفاوضات الأهلي مع زين الدين بلعيد تسير في الطريق الصحيح

يسعى النادي الأهلي للتعاقد مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة بداية من الموسم المقبل وفقا لتقارير جزائرية.

وقاد بلعيد اتحاد العاصمة للتتويج بلقب النسخة الماضية من الكونفدرالية وسجل هدف للفوز على الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

وبحسب صحيفة صحيفة "الشعب" الجزائرية، فإن مفاوضات الأهلي مع اتحاد العاصمة لضم زين الدين بلعيد في بداية الموسم المقبل تسير في الطريق الصحيح.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى دخول زين الدين بلعيد ضمن اهتمامات النادي الأهلي لتدعيم خط دفاعه. (طالع التفاصيل)

ويبلغ بلعيد من العمر 25 عاما، كما شارك كظهير أيمن من قبل في بعض المباريات.

بلعيد انضم لصفوف اتحاد العاصمة في صيف 2020 قادما من نصر حسين داي بعد صراع مع مولودية الجزائر.

وخاض بلعيد مع اتحاد العاصمة هذا الموسم 25 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 5 أهداف رغم مركزه كمدافع.

وبشكل عام لعب بلعيد 130 مباراة مع اتحاد العاصمة تمكن خلالها من المساهمة في تسجيل 20 هدفا.

وعلى المستوى الدولي لعب بلعيد مباراة وحيدة مع منتخب الجزائر عندما فاز الخضر على أوغندا 2-1 ضمن تصفيت كأس إفريقيا الماضية.