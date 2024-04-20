مدرب مازيمبي: عندما يصل الأهلي لهذه المرحلة يصبح فريقا هائلا

أوضح لامين ندياي المدير الفني لـ مازيمبي أن فريقه سيبذل قصارى جهده للتفوق على الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصرا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال لامين ندياي في المؤتمر الصحفي: "سنواجه الأهلي بحالة ذهنية جيدة لإرضاء كل من سيتواجد في الملعب أو المنزل".

وأضاف "نحترم الأهلي كثيرا لأنهم الأفضل من حيث الألقاب ويمتلكون 11 لقبا لدوري أبطال إفريقيا، وفازوا هذا الموسم 3 مرات خارج أرضهم".

وتابع "عندما يصل الأهلي لهذه المرحلة من المنافسة، يصبح فريق هائلا، بل وأكثر روعة مما كانوا عليه في بداية الموسم".

وشدد "نلعب على أرضنا وأمام جمهورنا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز. نحترمهم بشدة لكننا سنلعب بأسلوبنا على أكمل وجه".

وأردف "سيلعب الأهلي من أجل وضع أنفسهم في حالة جيدة قبل لقاء الإياب، لسنا خائفين منهم. سنفعل كل ما في وسعنا لزعزعتهم واللعب دون تعقيدات".

وأتم “تطور مازيمبي واستعاد الفريق الثقة منذ الفوز على صنداونز. ونحن قادرون على التغلب على أي فريق".

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر.

ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق.

فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على طلب الأهلي توفير التأمين اللازم لبعثة الفريق أثناء الطريق من الفندق إلى ملعب المباراة، وكذلك أثناء الخروج من الملعب إلى مطار لوبومباشي.