حسام عبد المجيد: سعيد بالعودة كأساسي.. ودرسنا نقاط قوة وضعف دريمز

أبدى حسام عبد المجيد لاعب الزمالك سعادته بالعودة للعب كأساسي بصفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الزمالك للقاء دريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل، بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد.

وقال عبد المجيد عبر أون تايم سبورتس 1: "قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية ضد دريمز قبل لقاء الإياب، وندرس نقاط الضعف والقوة في التدريبات".

وأضاف "الفريق لا يقف على شخص رغم الغيابات، الروح واحدة وهدفنا الفوز باللقاء".

وأكمل "أغلقنا صفحة الأهلي هي مباراة كأي مباراة، هي بالفعل مباراة كبيرة، والآن نفكر في القادم".

وأتم "سعيد بالعودة كأساسي عقب غيابي لفترة طويلة بسبب الإصابة، والأهم بالنسبة لي تنفيذ ما يطلبه مني الجهاز الفني".

وشهدت القائمة تواجد أحمد سيد زيزو بعد إصابته في المباراة السابقة أمام الأهلي.

وجاءت غيابات الزمالك كالتالي:

عمر جابر - إصابة في العضلة الضامة

محمود علاء - عدم اكتمال الجاهزية بعد عودته من إصابة في الكاحل

فتوح - لا يزال يعاني من إصابة العضلة الخلفية

محمد أشرف روقا - استبعاد فني

ناصر ماهر - يغيب لمشاركته مع فيوتشر في الكونفدرالية خلال النصف الأول من المسابقة

عبد الله السعيد - يغيب لمشاركته مع بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا خلال النصف الأول من المسابقة

وجاءت القائمة كالتالي

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وتقام المباراة في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وفاز الزمالك على الأهلي في آخر مبارياته بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي.