الجزيري: فزنا بالدربي وأغلقنا الصفحة.. وهدفنا حصد لقب الكونفدرالية

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 23:25

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الأول ضد الأهلي تصوير: محمد بيومي

شدد سيف الجزيري لاعب الزمالك أن فريقه أغلق صفحة مباراة القمة ضد الأهلي للتركيز على مواجهة دريمز الغاني.

ويستعد الزمالك للقاء دريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل، بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد.

وقال الجزيري عبر أون تايم سبورتس 1: "فزنا بالدربي وأغلقنا الصفحة، وسنخوض مباراة صعبة ضد دريمز ونريد استغلال نقاط ضعفهم".

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وأضاف "هدفنا الفوز بلقب الكونفدرالية ويجب أولا الفوز على دريمز، وسنلعب بنفس التركيز والحماس".

وأتم "نصف النهائي سيكون على شوطين، والأهم أن نركز والتوفيق سيكون من الله".

وشهدت القائمة تواجد أحمد سيد زيزو بعد إصابته في المباراة السابقة أمام الأهلي.

وجاءت غيابات الزمالك كالتالي:

عمر جابر - إصابة في العضلة الضامة

محمود علاء - عدم اكتمال الجاهزية بعد عودته من إصابة في الكاحل

فتوح - لا يزال يعاني من إصابة العضلة الخلفية

محمد أشرف روقا - استبعاد فني

ناصر ماهر - يغيب لمشاركته مع فيوتشر في الكونفدرالية خلال النصف الأول من المسابقة

عبد الله السعيد - يغيب لمشاركته مع بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا خلال النصف الأول من المسابقة

وجاءت القائمة كالتالي

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وتقام المباراة في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وفاز الزمالك على الأهلي في آخر مبارياته بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي.

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