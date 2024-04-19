الأهلي يكرر طلب التأمين ويرتدي زيه التقليدي في مواحهة مازيمبي

انعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي مساء اليوم الجمعة، وذلك للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا السبت.

حضر الاجتماع محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس البعثة، وخالد بيبو مدير الكرة، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وإسلام قناوي قنصل مصر في الكونغو، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، وعلاء صلاح الدين المنسق الأمني، بجانب مراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر.

ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق.

فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على طلب الأهلي توفير التأمين اللازم لبعثة الفريق أثناء الطريق من الفندق إلى ملعب المباراة، وكذلك أثناء الخروج من الملعب إلى مطار لوبومباشي.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تقام على ملعب الفريق الكونغولي.