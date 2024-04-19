عمر جابر ومحمود علاء وغيرهم.. غيابات الزمالك وأسبابها أمام دريمز الغاني

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 21:11

كتب : إبراهيم رمضان

محمود علاء - مران الزمالك

أعلن نادي الزمالك قائمة الفريق لمواجهة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي شهدت غياب عمر جابر واستمرار غياب محود علاء وأحمد فتوح وغيرهم.

وشهدت القائمة تواجد أحمد سيد زيزو بعد إصابته في المباراة السابقة أمام الأهلي.

وجاءت غيابات الزمالك كالتالي:

عمر جابر - إصابة في العضلة الضامة

محمود علاء - عدم اكتمال الجاهزية بعد عودته من إصابة في الكاحل

فتوح - لا يزال يعاني من إصابة العضلة الخلفية

محمد أشرف روقا - استبعاد فني

ناصر ماهر - يغيب لمشاركته مع فيوتشر في الكونفدرالية خلال النصف الأول من المسابقة

عبد الله السعيد - يغيب لمشاركته مع بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا خلال النصف الأول من المسابقة

وجاءت القائمة كالتالي

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وتقام المباراة في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وفاز الزمالك على الأهلي في آخر مبارياته بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي.

محمود علاء أحمد فتوح الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
الأهلي يكرر طلب التأمين ويرتدي زيه التقليدي في مواحهة مازيمبي تقرير مغربي: شرط من نهضة بركان لمواجهة اتحاد العاصمة في الكونفدرالية "تحامل على نفسه في القمة".. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر قائمة الزمالك - بعد الإصابة في القمة.. ظهور زيزو أمام دريمز الغاني الكونفدرالية - بسبب خريطة المغرب.. احتجاز بعثة نهضة بركان في مطار الجزائر مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة مازيمبي.. وحضور سفير مصر في الكونغو خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد مازيمبي بنصف نهائي أبطال إفريقيا "الحقائق دائما مملة".. مدير المنظومة الإعلامية لـ كاف يكشف حقيقة إلغاء الكونفدرالية
أخر الأخبار
احتفل قبل أن يسجل.. مرموش يحرز هدفا ويقود فرانكفورت للعودة للانتصارات أمام أوجسبورج 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكرر طلب التأمين ويرتدي زيه التقليدي في مواحهة مازيمبي 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير مغربي: شرط من نهضة بركان لمواجهة اتحاد العاصمة في الكونفدرالية 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
وزارة الرياضة: استقرار حالة لؤي وائل.. وتوفير أي تسهيلات يحتاجها 46 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يفتتح مشواره بالفوز على عين توته في كأس الكؤوس الإفريقية ساعة | كرة يد
بدون رونالدو.. ماني يخطئ ويعوض في فوز النصر على الفيحاء ساعة | سعودي في الجول
عمر جابر ومحمود علاء وغيرهم.. غيابات الزمالك وأسبابها أمام دريمز الغاني ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الأهلي يفتتح حملة الدفاع عن BAL بالفوز على سيتي أويلرز الأوغندي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 4 خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك