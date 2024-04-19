كرة سلة - الأهلي يفتتح حملة الدفاع عن BAL بالفوز على سيتي أويلرز الأوغندي

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 21:08

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - كرة سلة الأهلي

فاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في أولى مباريات المجموعة ببطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وبدأت المباراة بتفوق الفريق الأوغندي بنتيجة 8-7، قبل أن يتقدم الأهلي 13-10.

وفي نهاية الربع الأول هيمن الأهلي على النتيجة رافعا إياها إلى 28-16.

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التفوق الأحمر استمر في الربع الثاني الذي انتهى بنتيجة 53-35.

وانتهى الربع الثالث بنتيجة 79-56 لصالح الأهلي.

وتضم مجموعة الأهلي فرق كيب تاون الجنوب إفريقي، وسيتي أويلرز الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .

وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.

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