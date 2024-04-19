"تحامل على نفسه في القمة".. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 21:06

كتب : أحمد شوقي صلاح

هدف عمر جابر

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك سبب استبعاد عمر جابر من قائمة الفريق لمواجهة دريمز الغاني في الكونفدرالية.

ويستعد الأبيض لمواجهة دريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

وقال أسامة عبر موقع النادي: "إصابة عمر جابر في العضلة الضامة، مما تسبب في استبعاده من قائمة الفريق".

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وأوضح "جابر تعرض للإصابة خلال مباراة القمة، وتحامل على نفسه واستكمل اللقاء".

وأشار أسامة إلى أن عمر جابر سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وشارك عمر جابر في لقاء القمة أساسيا وحتى النهاية والتي شهدت فوز الأبيض بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.

وجاءت القائمة كالتالي

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وتقام المباراة في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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