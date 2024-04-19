خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد مازيمبي بنصف نهائي أبطال إفريقيا

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع مازيمبي غدا السبت في الثالثة عصرا ذهابا في البطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

ثم سيلتقي الفريقان مجددا يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في التاسعة مساءً لحسم المتأهل للنهائي.

وتتراوح أسعار التذاكر من 75 جنيها إلى 1000 جنيه.

تم فتح باب الحجز لمباراة ‘النادي الأهلي و تى بى مازيمبى الكونغولى’ بدور النصف نهائي في دوري أبطال افريقيا 2023-2024🏟️🎫 للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID https://t.co/HeReTRluP5 لمزيد من المعلومات اتصل علي 15355 pic.twitter.com/8w1iEM7wTU — Tazkarti (@Tazkarti) April 19, 2024

يمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet

وكشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن عدد الحضور الجماهيري الذي تمت الموافقة عليه في مباراة الفريق ضد مازيمبي الكونغولي.

وقال شلبي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حصلنا على الموافقة الأمنية لحضور 50 ألف مشجع أمام مازيمبي".

وكان الأهلي قد طلب حضور السعة الكاملة للجماهير باستاد القاهرة أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني.

أما مازيمبي فبلغ نصف النهائي بعد تخطي فريق بترو أتليتكو الأنجولي.