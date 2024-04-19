خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد مازيمبي بنصف نهائي أبطال إفريقيا

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع مازيمبي غدا السبت في الثالثة عصرا ذهابا في البطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

ثم سيلتقي الفريقان مجددا يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في التاسعة مساءً لحسم المتأهل للنهائي.

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وتتراوح أسعار التذاكر من 75 جنيها إلى 1000 جنيه.

يمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet

وكشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن عدد الحضور الجماهيري الذي تمت الموافقة عليه في مباراة الفريق ضد مازيمبي الكونغولي.

وقال شلبي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حصلنا على الموافقة الأمنية لحضور 50 ألف مشجع أمام مازيمبي".

وكان الأهلي قد طلب حضور السعة الكاملة للجماهير باستاد القاهرة أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني.

أما مازيمبي فبلغ نصف النهائي بعد تخطي فريق بترو أتليتكو الأنجولي.

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