"الحقائق دائما مملة".. مدير المنظومة الإعلامية لـ كاف يكشف حقيقة إلغاء الكونفدرالية

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 15:42

كتب : محمد عبد العظيم

كأس الكونفدرالية

تحدث لوكس سبتمبر مدير المنظومة الإعلامية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حقيقة إلغاء بطولة الكونفدرالية بداية من الموسم المقبل.

وانتشرت تقارير إخبارية في الأيام السابقة تشير إلى إلغاء البطولة بداية من الموسم القادم.

وكتب سبتمبر على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي X: "الحقيقة هي أن مستقبل بطولة كأس الكونفدرالية لم يتم مناقشته أبدا من قبل أي صانع قرار في الاتحاد".

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وأكمل "كيف يمكن أن يكون هناك قرار عندما لم يتم مناقشة شيء ما".

وأتم "الحقائق دائما مملة".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه دريمز الغاني في ذهاب دور نصف النهائي من الكونفدرالية يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وعلى الجانب الآخر يلاقي اتحاد العاصمة خصمه نهضة بركان في ذهاب الدور ذاته.

وعقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني الأربعاء الماضي.

ووجه لبيب الشكر للاعبي الفريق بعد الفوز على الأهلي في مواجهة القمة بالدوري وقدرتهم على إسعاد الجماهير.

وأشاد رئيس الزمالك بالروح القتالية للاعبين في اللقاء وأكد في حديثه أنهم يصنعون تاريخا جديدا لنادي الزمالك.

وطالب لبيب لاعبي الزمالك بضرورة غلق ملف مباراة القمة الأخيرة وضرورة التركيز في بطولة الكونفدرالية من أجل التتويج باللقب الفترة المقبلة.

وشهدت الجلسة حضور كل من حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.

الزمالك الكونفدرالية كاف لوكس سبتمبر دريمز
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