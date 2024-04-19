ربيعة قبل مواجهة مازيمبي: لا ننظر للتاريخ.. وهدفنا الفوز دائما لأننا الأهلي

رفض رامي ربيعة قائد النادي الأهلي، الحديث عن عدم خسارة مازيمبي على ملعبه سابقا أمام أي فريق مصري.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي الكونغولي في تمام الثالثة عصر السبت، بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نركز على مباراة الغد ولا ننظر للتاريخ".

وأكمل قائد الفريق: "هدفنا دائما الفوز في كل المباريات لأننا النادي الأهلي".

وأضاف ربيعة: "فريق مازيمبي قوي، ويجب أن تكون خطوطنا متقاربة ونكون في كامل تركيزنا".

وتأهل النادي الأهلي إلى نصف النهائي بعد تجاوز عقبة سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة، فيما تجاوز مازيمبي فريق بترو أتليتكو الأنجولي.