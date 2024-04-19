"ليست أول فرصة يهدرها في حياته".. كلوب يعلق على الانتقادات ضد صلاح

دافع يورجن كلوب مدرب ليفربول عن محمد صلاح ضد الانتقادات التي تعرض لها بعد الخروج أمام أتالانتا من ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحاته بعد المباراة: "لم نخسر الليلة بل خسرنا في ملعبنا".

وأضاف "من السهل أن نهنئ أتالانتا لأنه استحق التأهل. لقد فاز علينا 3-1 في مجموع المباراتين وخصوصا بهذا الشكل وهم يستحقون بالتأكيد".

وأكمل "ولكن أعجبتني المباراة وخصوصا البداية. أحببت الالتزام والرغبة والقوة. الهدف الثاني كان ليساعدنا".

وعن الانتقادات الموجهة لمستوى صلاح وإهداره للفرص قال: "لست قلقًا حيال ذلك. هذا ما يفعله المهاجمون. يجب أن نمر بذلك ويجب أن يمر به هو. إنه أحد أكثر اللاعبين خبرة في القائمة".

وأوضح "ليس الأمر وكأن مو لم يهدر من قبل في حياته. هذا جزء من اللعبة، وركلة الجزاء كانت مقنعة للغاية، بينما لم يكن محظوظا في الفرصة التالية".

واختتم "إنها ليست اول فرصة يهدرها، ولن أجعل الأمر قصة كبيرة".

وودع ليفربول الدوري الأوروبي بالفوز 1-0 إيابا بعد الخسارة 3-0 في الذهاب، في آخر مباراة أوروبية للريدز تحت قيادة يورجن كلوب.