إيطاليا تضمن مشاركة 5 فرق في دوري أبطال أوروبا 2025.. وفرصة لسادس

الخميس، 18 أبريل 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

لقب كأس دوري أبطال أوروبا

ضمن الدوري الإيطالي الموسم المقبل 2024-2025 تواجد 5 فرق في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

ويشهد الموسم المقبل مشاركة 36 فريقا بدلا من 32 في النظام الجديد للمسابقة الأوروبية الأكبر (تعرف على نظام المسابقة من هنا)

ووفقا لنظام التأهل الجديد يتأهل 5 فرق من أول دوريين متصدرين التصنيف الأوروبي هذا الموسم.

ويتصدر الدوري الإيطالي التصنيف الأوروبي هذا الموسم، ويليه الدوري الألماني الذي أصبح قريبا من حجز البطاقة الخامسة أيضا على حساب الدوري الإنجليزي.

وتأهلت 3 فرق إيطالية لنصف نهائي المسابقات الأوروبية هذا الموسم وهم: روما وأتالانتا لنصف نهائي الدوري الأوروبي وفيورنتينا لنصف نهائي المؤتمر الأوروبي.

ومن ألمانيا تأهل بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ لنصف نهائي دوري الأبطال فيما تأهل باير ليفركوزن لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويتبقى فريق إنجليزي وحيد هو أستون فيلا في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وهو من يُبقى على آمال الإنجليز خطف المقعد لكن بنسبة ضئيلة للغاية.

مقعد سادس؟

إيطاليا تمتلك فرصة لمشاركة 6 فرق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حال فاز روما أو أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي.

حيث سيتأهل آنذاك أول 5 فرق من ترتيب الدوري الإيطالي + بطل الدوري الأوروبي لدوري الأبطال الموسم المقبل.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي وعلى بُعد 5 نقاط من حصد اللقب، ويليه في الترتيب كل من ميلان ثم يوفنتوس ثم بولونيا وروما يحتل المركز الخامس.

يذكر أن مشاركة الفرق الإيطالية انتهت مبكرا الموسم الجاري في دوري الأبطال بتوديع إنتر ونابولي ولاتسيو من دور الـ 16.

روما فيورنتينا الدوري الإيطالي ميلان دوري أبطال أوروبا
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