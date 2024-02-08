يويفا يعلن نظام دوري أبطال أوروبا الجديد.. وأسبوع حصري لكل بطولة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن نظام ومواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا الجديد لموسم 2024-25 والذي يشهد تغييرا جذريا في البطولة الأعرق على مستوى الأندية.

وجاء ذلك عقب مؤتمر الاتحاد الأوروبي الذي عُقد اليوم الخميس، وكشف فيه ألكسندر تشيفيرين رئيس يويفا عن تخليه عن مقعد الرئاسة بنهاية مدته. (طالع التفاصيل)

نظام دوري أبطال أوروبا 2024-25

ارتفع عدد الفرق المشاركة لـ 36 بدلا من 32 وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

من أجل تحديد المنافسين، سيتم ترتيب الأندية بحسب التصنيف، وسيواجه كل فريق 2 من كل تصنيف بحيث يلعب ضد فريق على أرضه وآخر خارج أرضه.

هذا سيجعل المباريات تنافسية أكثر لكل الفرق.

كيف تتأهل للأدوار الإقصائية؟

أول 8 فرق ستتأهل مباشرة لدور الـ 16.

بينما يتنافس أصحاب المراكز من 9 لـ 24 في الملحق بنظام الذهاب والإياب حيث سيتأهل 8 فرق لإكمال دور الـ 16.

الفرق التي أنهت مرحلة المجموعات من المركز 25 إلى 36 ستودع نهائيا ولن تنتقل للدوري الأوروبي.

بدءا من الملحق ثم دور الـ 16 ستكون كل المباريات بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا.

وسيقام النهائي من مباراة واحدة حيث سيختار يويفا الملعب الخاص بالنهائي كالمعتاد.

كل المباريات ستقام في منتصف الأسبوع، لكن النهائي فقط سيقام يوم السبت.

الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

ستقام البطولتين بنفس نظام دوري الأبطال.

في الدوري الأوروبي سيخوض كل فريق 8 مباريات في المجموعات.

وفي دوري المؤتمر سيخوض كل فريق 6 مباريات في المجموعات.

مواعيد المباريات في البطولات الثلاث

دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي سيقام بين أشهر سبتمبر ويناير.

بينما ستقام مباريات دوري المؤتمر الأوروبي بين سبتمبر وديسمبر.

وكل بطولة سيكون لها أسبوع حصري أي أن مباريات دوري أبطال أوروبا ستقام في أسبوع واحد ولن تقام فيه مباريات باقي المسابقتين في نفس الأسبوع، ونفس الأمر لباقي المسابقتين.

وكالعادة ستقام مباريات دوري الأبطال يومي الثلاثاء والأربعاء أسبوعيا، بينما نقام مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر يوم الخميس.

وفي الأسبوع الحصري لدوري أبطال أوروبا ستقام المباريات بدءا من يومي الثلاثاء وحتى الخميس.

وفي أسبوع الدوري الأوروبي الحصري ستقام مباريات المسابقة يومي الأربعاء والخميس.

وستقام مباريات دوري المؤتمر يوم الخميس فقط.