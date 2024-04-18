موديست: مواجهة مازيمبي معقدة.. والأهلي لا يخشى مواجهة أحد

الخميس، 18 أبريل 2024 - 22:02

كتب : FilGoal

أنتوني موديست - الأهلي

وصف أنتوني موديست لاعب الأهلي مواجهة مازيمبي بـ "المعقدة" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي على ملعب الأخير في مدينة لوبومباشي بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال موديست عبر موقع النادي: "لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز، لكن المباراة ستكون صعبة، واللاعبون يعرفون أهمية اللقاء".

أخبار متعلقة:
تاو: واجهت مازيمبي سابقا وأعلم مدى صعوبة الأجواء هناك بمشاركة شريف.. الخليج يتعادل مع التعاون بالدوري السعودي بعد 8 مباريات.. زد يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز على الإسماعيلي طاهر: سنحاول التسجيل ضد مازيمبي.. وتعودنا على مواجهة الصعاب

وأضاف "لدينا ثقة كبيرة في أنها ستكون مواجهة ‏بين 11 لاعبا ضد 11 لاعبا آخر، وستكون المهمة الأولى لهم محاولة عدم استقبال الأهداف على الرغم من اللعب في أجواء حارة ‏وعلى أرضية من النجيل الصناعي".

وتابع "الأهلي لا يخشى مواجهة أحد. بالفعل المباراة ستكون معقدة ولكني على يقين بأننا جاهزون لها على الصعيد ‏البدني والفني، ونأمل في تقديم مباراة كبيرة".

وأتم "أتمنى أن نقدم مباراة جيدة قبل خوض العودة على أرضنا، وكما قلت، الآن نحن جاهزون للقتال ‏والجميع يرغب في تحقيق الفوز، وفي بلوغ النهائي، وبالتالي علينا أن نكون مستعدين نفسيا للفوز بهذه المباراة".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تخطي عقبة سيمبا التنزاني 3-0 ذهابا وإيابا، فيما تخطى مازيمبي نظيره بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لهدف.

أنتوني موديست الأهلي دوري أبطال إفريقيا مازيمبي
نرشح لكم
تاو: واجهت مازيمبي سابقا وأعلم مدى صعوبة الأجواء هناك طاهر: سنحاول التسجيل ضد مازيمبي.. وتعودنا على مواجهة الصعاب مدير الأهلي يكشف لـ في الجول عدد الجماهير في مباراة مازيمبي الأهلي يطالب كاف بمخاطبة مازيمبي لتأمين وتسهيل الطريق إلى ملعب المباراة موعد مران الأهلي الأول في الكونغو.. والكشف عن تطورات حالة المصابين دريمز: نعلم أن مواجهة الزمالك صعبة لأنه ناد كبير في إفريقيا.. وأنتوي سيجعل الكفة متوازنة الرياضية المغربية: كاف لا ينوي إقامة نسخة جديدة من الدوري الإفريقي بـ 2024 خبر في الجول - محاولات لتجهيز فتوح لمواجهة دريمز.. وزيزو يقترب من الغياب
أخر الأخبار
استفز جماهير ليل.. مارتينيز يقود أستون فيلا إلى تأهل تاريخي بدوري المؤتمر 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب المنتخب الأولمبي.. الاتحاد يطلب تأجيل مواجهته ضد الهلال بكأس خادم الحرمين 17 دقيقة | سعودي في الجول
موديست: مواجهة مازيمبي معقدة.. والأهلي لا يخشى مواجهة أحد 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
تاو: واجهت مازيمبي سابقا وأعلم مدى صعوبة الأجواء هناك 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد 8 مباريات.. زد يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز على الإسماعيلي 59 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة شريف.. الخليج يتعادل مع التعاون بالدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
مباشر الدوري الأوروبي - روما (2)-(0) ميلان.. محاولات للعودة ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - أتالانتا (0)-(1) ليفربول.. خروج صلاح ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 4 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية