موديست: مواجهة مازيمبي معقدة.. والأهلي لا يخشى مواجهة أحد

وصف أنتوني موديست لاعب الأهلي مواجهة مازيمبي بـ "المعقدة" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي على ملعب الأخير في مدينة لوبومباشي بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال موديست عبر موقع النادي: "لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز، لكن المباراة ستكون صعبة، واللاعبون يعرفون أهمية اللقاء".

وأضاف "لدينا ثقة كبيرة في أنها ستكون مواجهة ‏بين 11 لاعبا ضد 11 لاعبا آخر، وستكون المهمة الأولى لهم محاولة عدم استقبال الأهداف على الرغم من اللعب في أجواء حارة ‏وعلى أرضية من النجيل الصناعي".

وتابع "الأهلي لا يخشى مواجهة أحد. بالفعل المباراة ستكون معقدة ولكني على يقين بأننا جاهزون لها على الصعيد ‏البدني والفني، ونأمل في تقديم مباراة كبيرة".

وأتم "أتمنى أن نقدم مباراة جيدة قبل خوض العودة على أرضنا، وكما قلت، الآن نحن جاهزون للقتال ‏والجميع يرغب في تحقيق الفوز، وفي بلوغ النهائي، وبالتالي علينا أن نكون مستعدين نفسيا للفوز بهذه المباراة".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تخطي عقبة سيمبا التنزاني 3-0 ذهابا وإيابا، فيما تخطى مازيمبي نظيره بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لهدف.