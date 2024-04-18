تاو: واجهت مازيمبي سابقا وأعلم مدى صعوبة الأجواء هناك

الخميس، 18 أبريل 2024 - 21:39

كتب : FilGoal

السوبر المصري - الأهلي - سيراميكا - بيرسي تاو

أكد بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، أن مواجهة مازيمبي الكونغولي ستكون غاية في الصعوبة.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي على ملعب الأخير في مدينة لوبومباشي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح تاو في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: "واجهت مازيمبي سابقا على نفس الملعب ومعتاد على هذه الأجواء وأعلم مدى صعوبتها، والأهلي يمتلك من الخبرات لمواجهة مثل هذه الأجواء".

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ولعب بيرسي تاو مع فريقه السابق صنداونز أمام مازيمبي عام 2015، حيث خسر بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1، ونجح تاو في تسجيل هدف في 24 دقيقة شارك فيهم.

وأكمل تاو: "سبق وحقق الأهلي نتائج إيجابية خارج ملعبه وهو ما نسعى إليه يوم السبت لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة".

وتقام مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي على ستاد القاهرة، يوم الجمعة 26 أبريل.

وأضاف النجم الجنوب إفريقي: "الأهلي يتطلع إلى تقديم مباراة قوية، لمواصلة المشوار في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يمتلك الفريق ما يكفي من الخبرات لمواجهة مثل هذه الأجواء".

واختتم: "أي لاعب يقع اختيار الجهاز الفني عليه للمشاركة سوف يقدم أفضل ما لديه، وجميع اللاعبين جاهزين لخوض المباراة".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تخطي عقبة سيمبا التنزاني 3-0 ذهابا وإيابا، فيما تخطى مازيمبي نظيره بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لهدف.

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