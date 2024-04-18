طاهر: سنحاول التسجيل ضد مازيمبي.. وتعودنا على مواجهة الصعاب

الخميس، 18 أبريل 2024 - 20:51

كتب : حسام نور الدين

طاهر محمد طاهر - الأهلي

شدد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي على هدف فريقه بالخروج بشباك نظيفة ضد مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي في الكونغو يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا بمدينة لوبومابتشي.

وقال طاهر عبر موقع الأهلي: "سنواجه منافسا قويا، والجهاز الفني درس نقاط القوة والضعف في صفوف مازيمبي بشكل واضح".

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وأضاف "سنحاول التسجيل ضد مازيمبي وتجنب اهتزاز مرمانا للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية قبل العودة في القاهرة".

وأكمل "تعودنا على مواجهة الصعاب، وهذه ليست المرة الأولى التي نصل فيها لنصف النهائي، وواجهنا تحديات عديدة في ‏السنوات الماضية، ومعتادون على هذا الأمر، وجئنا لتقديم مباراة كبيرة".

وواصل "نعلم جيدا أن كل فرق القارة تؤدي بكل قوتها أمام الأهلي تحديدا، ولكننا نمتلك ما يكفي من الخبرات، وسوف نسعى لتقدم أفضل ما يمكن لتخطي هذه المرحلة والوصول إلى النهائي مرة أخرى".

وأتم "لدينا مواجهتان أمام مازيمبي وسوف نأخذ كل مباراة على حدة. ونخوض المباراة الأولى هنا في الكونغو بكامل تركيزنا، ونأمل أن نحقق نتيجة ‏جيدة تساعدنا في مباراة العودة بالقاهرة".

وسيلتقي الفريقان مجددا في الإياب يوم الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني.

أما مازيمبي فبلغ نصف النهائي بعد تخطي فريق بترو أتليتكو الأنجولي.

ونجح مازيمبي في تحقيق الفوز على فيتا كلوب غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في المرحلة الختامية من الدوري الكونغولي.

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