مدير الأهلي يكشف لـ في الجول عدد الجماهير في مباراة مازيمبي

الخميس، 18 أبريل 2024 - 20:42

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن عدد الحضور الجماهيري الذي تمت الموافقة عليه في مباراة الفريق ضد مازيمبي الكونغولي.

وقال شلبي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حصلنا على الموافقة الأمنية لحضور 50 ألف مشجع أمام مازيمبي".

وكان الأهلي قد طلب حضور السعة الكاملة للجماهير باستاد القاهرة أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

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ويلعب الأهلي أمام مازيمبي يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة.

وستكون المباراة المقامة على استاد القاهرة هي الإياب لمواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف مازيمبي فريق الأهلي بالكونغو يوم السبت 20 من أبريل الجاري في تمام الثالثة عصرا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني.

أما مازيمبي فبلغ نصف النهائي بعد تخطي فريق بترو أتليتكو الأنجولي.

ونجح مازيمبي في تحقيق الفوز على فيتا كلوب غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في المرحلة الختامية من الدوري الكونغولي.

بينما الأهلي تعرض للهزيمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

وتساوى فريقا الأهلي والزمالك برصيد 21 نقطة في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

ولعب الزمالك 13 مباراة حتى الآن في الدوري ولديه أربع مباريات مؤجلة.

أما الأهلي فخاض 11 مباراة في الدوري ولديه ست مباريات مؤجلة.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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