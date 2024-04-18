الأهلي يطالب كاف بمخاطبة مازيمبي لتأمين وتسهيل الطريق إلى ملعب المباراة

الخميس، 18 أبريل 2024 - 19:18

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أرسل النادي الأهلي خطابا إلى كاف يطالب فيه الأخير بمخاطبة مازيمبي بضرورة تأمين وتسهيل الطريق لملعب المباراة وفندق الإقامة.

ويستعد الأهلي للقاء مازيمبي يوم السبت المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الثالثة عصرا.

وجاء طلب الأهلي بسبب عدم توافر دوريات أمنية كافية للتغلب على حالة الازدحام الشديدة وإشغالات الطريق الوحيد المؤدي إلى ملعب المباراة.

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واجهت البعثة صعوبات كبيرة في الوصول إلى ملعب التدريب اليوم الخميس، نظرا لحالة الازدحام الشديد منذ الخروج من فندق الإقامة، وهو ما أدى إلى تأخر الفريق عن الموعد المحدد للتدريب.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، إلى مدينه لوبومباشي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

ويكشف لكم FilGoal.com أسماء اللاعبين الذين سافروا مع البعثة للمشاركة في المباراة.

وتشهد القائمة عودة بيرسي تاو ومحمد الضاوي "كريستو".

ويغيب عن القائمة كل من محمد الشناوي وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم وأليو ديانج.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: كريم وليد - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - أنتوني موديست - وسام أبو علي.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا التنزاني في المباراة الماضية.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا مازيمبي
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