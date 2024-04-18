رودري يعلق على طريقة لعب ريال مدريد أمام سيتي

حوار في الجول - مشجع اختبأ داخل سانتياجو برنابيو من أجل حضور مباراة بدون تذكرة

كيميتش: هدفي في أرسنال هو الأهم خلال مسيرتي

مدافع سيتي: لن نكن في يومنا أمام ريال مدريد.. سننظر إلى ما هو قادم هذا الموسم

جوارديولا: فعلنا كل شيء لنفوز على ريال مدريد ولم يحدث ذلك

أرتيتا: لا أجد الكلمات المناسبة.. وسيكون جدول الدوري الإنجليزي مزدحما

أنشيلوتي سيبقى مستيقظا بعد عشاء الاحتفالات الثقيل.. ريال مدريد يعبر مانشستر سيتي بركلات الترجيح

توخيل: مواجهة أرسنال كانت أشبه بالشطرنج.. وبايرن ميونيخ استحق التأهل

هاري كين: فوز لا يُصدق على أرسنال.. وسنحاول الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا