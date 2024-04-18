إلغاء مباريات الإعادة بكأس إنجلترا بشكل تام

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس عدة تعديلات جديدة على بطولة كأس إنجلترا بداية من الموسم المقبل.

أبرز هذه القرارات هو إلغاء مباريات الإعادة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد ألغى مباريات الإعادة في عدة أدوار بالمسابقة في السنوات الأخيرة.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان أن خطوة إلغاء مباريات الإعادة يأتي كجزء من اتفاقية جديدة بين الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري.

وأفاد البيان "خطوة إلغاء مباريات الإعادة بشكل كامل تم الاتفاق عليه في ضوء التغييرات في أجندة المباريات، عقب توسيع البطولات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

أحد التعديلات المهمة هو إقامة كل المباريات في عطلة نهاية الأسبوع.

فقد لعبت مباريات الدور الخامس في منتصف الاسبوع خلال الخمس سنوات الماضية.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي أن المباراة النهائية، ستلعب في عطلة نهاية الأسبوع قبل الأخير من موسم الدوري الإنجليزي، وتحديدا يوم السبت، ولن تقام أي مباريات بالدوري في اليوم نفسه.

يذكر أن مانشستر سيتي سيواجه تشيلسي في نصف نهائي الموسم الحالي من البطولة يوم السبت.

كما سيلعب مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي في نصف النهائي الآخر يوم الأحد.