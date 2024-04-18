دريمز: نعلم أن مواجهة الزمالك صعبة لأنه ناد كبير في إفريقيا.. وأنتوي سيجعل الكفة متوازنة

اعترف أمينو شادو المدير التنفيذي بنادي دريمز الغاني بصعوبة مواجهة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية.

ويحل دريمز الغاني ضيفا على الزمالك في السادسة من مساء الأحد ضمن منافسات الذهاب.

وقال أمينو شادو المدير التنفيذي بنادي دريمز الغاني عبر القناة الأولى: "نحن نعلم أننا سنلعب مباراة صعبة ضد الزمالك لأنها أمام نادي كبير في إفريقيا وليس مصر فقط، فقد سبق لهم الفوز بالعديد من بطولات الدوري المصري وإفريقيا".

وشدد "نثق في أنفسنا ونعرف أن البطولة لم تنته بعد ولدينا المهارة والقدرات التي تؤهلنا إلى النهائي".

وأوضح شادو "كل فريق يتمنى الوصول للمربع الذهبي بالبطولة ولكننا نعلم أن بقدرتنا الوصول للنهائي رغم كوننا نادي صغير يواجه الزمالك، نؤمن بأنفسنا وبما حققنا حتى الآن".

وكشف المدير التنفيذي بنادي دريمز "نريد الوصول لأبعد نقطة والحصول على لقب البطولة".

وبسؤاله عن موقف لاعبي الفريق أوضح "لا أعلم ما سيحدث منذ الآن وحتى يوم الأحد ولكن حتى الآن نحن بدون إصابات وأتمنى الاستمرار حتى المباراة".

أما عن تواجد جون أنتوي رفقة دريمز أجاب "لا يزال أنتوي مؤثرا مع الفريق وهو هدافنا في الكونفدرالية، فهو يفيدنا بشكل كبير وأعتقد أن تواجده يجعل الكفة متوازنة أمام الزمالك".

وشدد "بالنسبة لأنتوي سيكون اللعب على استاد القاهرة أمام الجماهير أمرا عاديا بعد خوض نفس الأجواء من قبل".

واختتم شادو تصريحاته "في أي بطولة لا تختار من تواجه ولكن إذا كنت تريد الفوز بالبطولة فعليك الانتصار على أي منافس".