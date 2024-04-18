كرة طائرة - بشرى لـ الأهلي.. عودة مقعد ممثل إفريقيا في مونديال الأندية

الخميس، 18 أبريل 2024 - 11:42

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي للكرة الطائرة للرجال

حسم فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة تأهله إلى الأدوار الإقصائية ببطولة إفريقيا.

وتستضيف صالة الأهلي بالجزيرة منافسات بطولة إفريقيا حتى 23 أبريل الجاري.

ويتأهل بطل إفريقيا إلى كأس العالم للأندية لأول مرة بعد غياب منذ عام 2016.

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وكان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قد أعلن في وقت سابق إعادة مقعد لممثل إفريقيا في مونديال الأندية بداية من النسخة المقبلة في العام الجاري.

وتستضيف الهند منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل بمشاركة 10 أندية بينهم بطل إفريقيا.

وكان الأهلي قد تغلب أمس الأربعاء على الأسمنت الإثيوبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبنفس النتيجة حسم الأهلي تفوقه على كل من جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.

ويختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة العدالة الكيني، وكان الأحمر قد حسم تأهله بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد 15 لقبا وبفارق 9 ألقاب عن الصفاقسي أقرب منافسيه.

وتأتي مقاعد كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة بالهند كالآتي:

- المستضيف: كاليكوت هيروز الهندي

- بطل أمريكا الجنوبية: سادا كروزيرو البرازيلي

- وصيف أمريكا الجنوبية: سيوداد الأرجنتيني

- بطل أوروبا: ياسترزبسكي فيجل البولندي / إيتاس ترينتينو الإيطالي

- وصيف أوروبا: ياسترزبسكي فيجل البولندي / إيتاس ترينتينو الإيطالي

- بطل آسيا

- وصيف آسيا

- بطل إفريقيا

وسبق وأن مثل الأهلي إفريقيا في كأس العالم للأندية للكرة الطائرة ثلاث مرات من قبل أعوام 2010 و2011 و2015.

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