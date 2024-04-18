الرياضية المغربية: كاف لا ينوي إقامة نسخة جديدة من الدوري الإفريقي بـ 2024

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على عدم إقامة نسخة جديدة من بطولة الدوري الإفريقي هذا العام.

وكانت قد انطلقت منافسات الدوري الإفريقي الموسم الجاري لأول مرة بمشاركة ثمانية فرق وحصد لقبها صنداونز الجنوب إفريقي.

وشارك الأهلي المصري في النسخة الأولى من البطولة وودع من نصف النهائي أمام صنداونز.

وكشفت قناة الرياضية المغربية وفقا لمصادرها "لا نية لـ كاف في إطلاق نسخة أخرى من منافسات الدوري الإفريقي لكرة القدم خلال عام 2024".

وكانت قد أشارت تقارير إلى احتمالية زيادة عدد الفرق إلى 24 فريقا بالنسخة المقبلة من البطولة.

وشارك في النسخة الماضية فرق الأهلي والوداد وصنداونز والترجي وسيمبا ومازيمبي وإنيمبا وبترو أتليتكو.

وتغلب صنداونز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 في إجمالي المباراتين.

ومن المقرر أن يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الشهر الجاري.