استعدادا لمواجهة مازيمبي.. بعثة الأهلي تصل إلى الكونغو الديمقراطية

الخميس، 18 أبريل 2024 - 00:14

كتب : FilGoal

وصول بعثة الأهلي إلى لوبومباشي لمواجهة مازيمبي

وصلت بعثة فريق الأهلي إلى مطار لوبومباشي بالكونغو الديمقراطية بعد رحلة طيران استغرقت ما يقارب من 7 ساعات.

ويلعب الأهلي ضد مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويترأس محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، بعثة الفريق في الكونغو.

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وتقام مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي يوم السبت بعد المقبل الموافق 27 أبريل في استاد القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

أما مازيمبي فبلغ نصف النهائي بعد تخطي فريق بترو أتليتكو الأنجولي.

ونجح مازيمبي في تحقيق الفوز على فيتا كلوب غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في المرحلة الختامية من الدوري الكونغولي.

بينما الأهلي تعرض للهزيمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - أنتوني موديست - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

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