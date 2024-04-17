طلائع الجيش يكرر انتصاره على البنك الأهلي في الدوري

كرر طلائع الجيش انتصاره على البنك الأهلي في منافسات الدوري المصري ليفوز في الدورين الأول والثاني.

وتغلب طلائع الجيش على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في مباراة الجولة الثامنة عشر التي أقيمت على استاد القاهرة.

وسجل يسري وحيد هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وكان يسري وحيد قد سجل أيضا في مباراة الدور الأول وقت فوز طلائع الجيش بهدفين دون مقابل بافتتاح الدوري.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع من 16 مباراة خاضهم الفريق.

وأنهى طلائع الجيش سلسلة تعادلاته التي استمرت لأربع مباريات على التوالي ليعود للانتصارات مجددا.

أما البنك الأهلي فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر من 18 مباراة خاضهم الفريق.

ونجح محمد أبو جبل في التصدي لركلة جزاء في الدقيقة 90 سددها يسري وحيد صاحب هدف اللقاء.

وبذلك يكون أبو جبل قد تصدى لركلتي جزاء في دوري الموسم الحالي من أصل ثلاث ركلات سددت عليه.

وتصدى أبو جبل لركلة جزاء أمام إنبي في وقت سابق.