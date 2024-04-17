من أجل محاولة العودة.. محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة أتالانتا

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 18:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح

تواجد محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة أتالانتا الإيطالي في الدوري الأوروبي.

ويلعب ليفربول ضد أتالانتا في إياب دور الـ8 لبطولة الدوري الأوروبي، في المباراة التي تقام على ملعب جيويس معقل الفريق الإيطالي.

وشهدت قائمة ليفربول انضمام معظم اللاعبين العائدين من الإصابة وعلى رأسهم الحارس أليسون بيكر وديوجو جوتا.

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وكان ليفربول خسر مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جمهوره بثلاثية دون رد.

وجاءت قائمة ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر – كيليهير – أدريان

الدفاع: جو جوميز – ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس – أندري روبرتسون – كوانساه

الوسط: واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر – هارفي إليوت – ريان جرافينبيرخ – ماكونيل

الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح – كودي جاكبو – كلارك – دانس – ديوجو جوتا

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