رومانو يوضح حقيقة ارتباط مرموش بالانتقال لـ ليفربول

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 17:28

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدفه مع إنتراخت فرانكفورت ضد باوك في دوري المؤتمر الأوروبي

أوضح فابرزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات موقف انتقال عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت لصفوف ليفربول.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت
ليفربول

وسبق أن أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية لوجود اهتمام من ليفربول بضم مرموش.

وقال رومانو لـ Daily Briefing column: "عمر مرموش ارتبط من قبل بالانتقال لـ ليفربول، وأعلم أنهم تابعوا عدة أسماء أخرى في فرانكفورت، لكن لم يصلوا لاتفاق نهائي لضم مرموش أو أي لاعب آخر".

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وأضاف "فرانكفورت لم يحدد سعر مرموش بعد، نحن في مراحل مبكرة من القصة".

وأفادت بيلد في أحدث تقاريرها أن تألق مرموش لفت أنظار ليفربول كذلك.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت لن يتخلى عن الدولي المصري بمقابل أقل من 50 مليون يورو.

وذكر التقرير أن عقد مرموش مع فرانكفورت لا يتضمن أي شروط جزائية، ولذلك على من يرغب في ضمه التفاوض مع ناديه مباشرة ودفع الكثير من الأموال.

ولا ينوي النادي الألماني بيع عمر الصيف المقبل، لكن العروض المغرية قد تؤدي إلى تغيير هذا الفكر، حسب التقارير.

وقال مايكل ريشكه مدير وكالة CAA للاعبين المسؤولة عن تسويق عمر مرموش عبر القناة الأولى سابقا: "لدينا خطط جيدة لـ مرموش، وهو يؤدي مباريات مميزة في الفترة الماضية، وينتظره مستقبلا مشرقا".

وأضاف "مرموش حاليا لديه سوق عالمي وبالتالي لا نستبعد تلقيه عروضا من كل دول العالم، وهذه مسألة ليست غريبة ويجب أن نتوقعها جميعا لأن أداءه ومستواه واسمه الذي صار كالعملة الذهبية والطاقة التي يتمتع بها في الملعب تسوقه".

وشدد "وهو يحظى بحب جارف داخل نادي فرانكفورت، لذلك فالعروض غير مستبعده ليست داخل ألمانيا فقط لكن من جميع أنحاء أوروبا".

وأتم "لديه نمط مميز تماما وعيناه ثاقبتان ولا أستطيع أن أضعه في مقارنة مع أي شخص آخر، وهو لاعب رائع ومميز".

يذكر أن عقد مرموش مع فرانكفورت يمتد حتى صيف 2027، بينما يتواجد مواطنه محمد صلاح في صفوف ليفربول بعقد يمتد لنهاية الموسم المقبل.

وكانت جريدة بيلد قد أوضحت قبل أسابيع أن فرانكفورت حدد مبلغ 30 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعب وادي دجلة السابق.

لكن تألق مرموش الذي انضم إلى فرانكفورت مجانا الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع فولفسبورج جعله يتحول لإحدى مفاجآت الموسم.

وشارك مرموش في الموسم الجاري سجل 15 هدفا وصنع 6 في جميع المسابقات.

ليفربول فرانكفورت عمر مرموش
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