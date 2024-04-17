في الجول يكشف خطوة واحدة قبل مشاركة النبريص مع الإسماعيلي

ليس مسموحا لـ خالد النبريص المهاجم الفلسطيني لنادي الإسماعيلي بالمشاركة في المباريات حتى الآن رغم حل مشكلته مع الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ما ينقص النبريص للمشاركة هو إرساله خطابا إلى لجنة المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بحل مشكلته مع الإسماعيلي وحصوله على مستحقاته المتأخرة.

في تلك الحالة، سيكون مسموحا للنبريص قانونيا بأن يشارك في المباريات رفقة الدراويش.

خالد النبريص وصل إلى الإسماعيلية منتصف شهر مارس مجددا، وذلك لاستكمال تعاقده مع الإسماعيلي على أن يتنازل عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية.

ووصل اللاعب إلى الإسماعيلية رفقة أسرته بالكامل، وذلك بعدما تكفل النادي بتكاليف الإقامة الخاصة بهم.

وانضم النبريص لصفوف الإسماعيلي في يناير 2022 قادما من اتحاد خان يونس حتى نهاية موسم 2026.

وشارك للمرة الأخيرة مع الدراويش في ديسمبر 2022 كبديل ضد سيراميكا كليوباترا.

وكان الإسماعيلي قد حل أزمة القيد في يناير الماضي وضم 6 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق وكتيبة إيهاب جلال.