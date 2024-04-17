خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ودريمز بالكونفدرالية
الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 12:09
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويستضيف استاد القاهرة المباراة يوم الأحد المقبل 21 إبريل.
وستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.
الزمالك كان قد تأهل لنصف لنصف النهائي بعد الفوز على مودرن فيوتشر.
يذكر أن الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2019، فيما تشهد تلك النسخة المشاركة الثانية لنادي فيوتشر.
يمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com
ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع . tazkarti.co/TOutlet
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