دي يونج: مررنا بيوم صعب.. وهذا سبب الخسارة أمام سان جيرمان

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 11:07

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يشعر فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة بإحباط شديد عقب خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان.

وثأر باريس سان جيرمان الفرنسي من برشلونة الإسباني عن "الريمونتادا" الشهيرة للبلوجرانا في عام 2017، وفاز عليه برباعية مقابل هدف ليتأهل العملاق الباريسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس في إقليم كتالونيا.

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وقال دي يونج عبر بي إن سبورتس: "مررنا بيوم صعب ونشعر بخيبة أمل كبيرة بعد هذه المباراة".

وأجاب "سبب الخسارة كان واضحا للجميع، عندما تلعب لمدة 75 دقيقة منقوص العدد أمام فريق يملك هذه الجودة من اللاعبين فالأمور تكون صعبة"

وأتم "بدأنا المباراة بشكل جيد ولكن كما ذكرت طرد أراوخو كان نقطة تحول اللقاء".

ونجح سان جيرمان في تحقيق عودة مثيرة أمام برشلونة، ليصبح إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6-4 لصالح باريس، بعد خسارته على ملعبه في الذهاب بنتيجة 3-2.

ورد باريس سان جيرمان العودة المثيرة إلى برشلونة، بعد عودة برشلونة الشهيرة في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال موسم 2016-2017 والمشهورة باسم "الريمونتادا".

وللصدفة كان لويس إنريكي مدرب سان جيرمان الحالي، هو المدير الفني لبرشلونة في عام 2017 وقت مباراة الريمونتادا الشهيرة.

وأشهر الحكم الروماني ستيفان كوفاتش 9 إنذارات خلال المباراة و3 بطاقات حمراء.

برشلونة تقدم أولا وجعل موقف باريس أصعب، قبل أن يعود سان جيرمان ويسجل 4 أهداف متتالية.

رباعية فوز باريس سجلها كل من عثمان ديمبيلي وفيتينيا، وثنائية بقدم كيليان مبابي.

بينما هدف برشلونة الوحيد سجله البرازيلي رافينيا.

ويضرب باريس سان جيرمان موعدا في نصف النهائي مع بوروسيا دورتموند الألماني، الذي أقصى أتليتكو مدريد.

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