ليفربول يفقد مدافعه لمدة 3 أسابيع

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 16:59

كتب : FilGoal

كونور برادلي - ليفربول

من المرجح أن يغيب كونور برادلي مدافع ليفربول لمدة 3 أسابيع بسبب إصابة في الكاحل.

برادلي خرج مصابا من لقاء ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الأحد.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الفريق الطبي لفريق ليفربول يتوقع أن يغيب كونور برادلي ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بسبب إصابته.

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وبذلك تأكد غياب البالغ من العمر 20 عامًا عن مباريات ليفربول فيما تبقى من شهر أبريل.

ومن المتوقع أن يعود للفريق في مباريات الجولات الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي.

ولعب برادلي في مركز الظهير الأيمن في ظل غياب ترينت ألكسندر أرنولد منذ 10 فبراير الماضي بسبب الإصابة.

يذكر أن ترينت دخل كبديل لبرادلي في لقاء كريستال بالاس ليعود لمكانه الطبيعي.

ويصارع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي وأرسنال.

إذ يحتل سيتي الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال وليفربول قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

ليفربول كونور برادلي
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