خبر في الجول - الأهلي يستقر على رحيل موديست بنهاية الموسم

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 13:05

كتب : أحمد الخولي

أنتوني موديست - تتويج الأهلي لقب كأس مصر

استقر النادي الأهلي على عدم التجديد لأنتوني موديست مهاجم الفريق ورحيله بنهاية الموسم الجاري.

وكان موديست قد انضم إلى الأهلي مع بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر لمدة موسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر بالاتفاق بين الطرفين.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد استقر على رحيل المهاجم الفرنسي بنهاية الموسم وعدم التجديد له.

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وخاض موديست 23 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في ست مسابقات مختلفة.

وسجل المهاجم الفرنسي أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وأحرز موديست ثلاثة أهداف في الدوري المصري أمام كل من الجونة وبلدية المحلة والبنك الأهلي.

بينما صنع هدفا وحيدا بمسابقة الدوري أمام زد.

كما سجل المهاجم الفرنسي هدف خطف لقب السوبر المصري أمام مودرن فيوتشر في نهائي النسخة الماضية.

ولعب موديست مع الأهلي في منافسات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس العالم للأندية والسوبر المصري ودوري السوبر الإفريقي.

وشارك موديست في خسارة الأهلي أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

ولعب موديست الشوط الأول كاملا ولم يساهم مع الفريق الأحمر.

الأهلي الدوري المصري أنتوني موديست
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