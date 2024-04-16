عرض لا يمكن رفضه.. لاكازيت قد ينتقل للدوري السعودي

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 12:58

كتب : FilGoal

لاكازيت

ذكرت تقارير فرنسية أن ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون تلقى عرضا لا يمكن رفضه للعب الموسم المقبل في الدوري السعودي.

ويتألق لاكازيت مع ليون هذا الموسم إذ سجل 18 هدفا وصنع 3 في 29 مباراة بجميع المسابقات.

وقال ممثلو لاكازيت في تصريحات لشبكة راديو مونت كارلو إن اللاعب يملك عرضا غير قابل للرفض من نادٍ سعودي.

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وأوضح التقرير أن ليون على علم بالعرض السعودي.

بحلول نهاية الموسم، سيكون لدى لاكازيت عام واحد فقط متبقي في عقده مع ليون.

وأشار التقرير إلى أن نادي لوس أنجلوس جالاكسي يرغب في ضم مهاجم أرسنال السابق، لكنه لم يتحرك بشكل رسمي.

في الوقت الحالي، لا يزال قائد ليون يركز بشكل كامل على المهمة التي يقوم بها مع ناديه، حسب التقرير.

إذ يحتل ليون حاليًا المركز السابع وهو في خضم السباق على المراكز الأوروبية.

بينما سيواجه أيضًا باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا في أواخر مايو.

الدوري السعودي ليون ألكسندر لاكازيت
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