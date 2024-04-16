لويس إنريكي: سنضغط على برشلونة منذ الدقيقة الأولى

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 11:43

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - برشلونة وباريس سان جيرمان

رفع لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان راية التحدي في وجه برشلونة قبل لقاء الفريقين، مؤكدا بأن فريقه سيهاجم منذ الدقيقة الأولى.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على برشلونة مساء الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر الذهاب 2-3.

وقال لويس إنريكي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن نتيجة مباراة الذهاب لم تعكس حقا ما كنا نستحقه، حيث كان بإمكاننا تحقيق التعادل. بعد الهزيمة، كانت الأيام التالية صعبة حقا".

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وأضاف "لقد واجهنا صعوبة في استعادة حالتنا البدنية والذهنية. أعتقد أن الطاقم الفني واللاعبين والجميع في النادي تأثروا بهذه الهزيمة، لكن يجب علينا النهوض مرة أخرى. إنه أمر صعب، لكن علينا أن نقبله".

وأكمل "يتعين علينا أن نقدم نسخة أخرى من سان جيرمان ونتفوق على أنفسنا. كان لدينا الوقت للاستعداد ونحن الآن جاهزون".

وتابع "كل اللاعبين في الفريق يريدون الفوز، ونحن نعرف بالضبط ما نريد القيام به. نحن مقتنعون بأننا قادرون على تغيير الوضع".

وشدد "سنمارس ضغطنا منذ الدقائق الأولى، وربما يلعبون كرات طويلة. سنخلق الفرص وبرشلونة أيضًا سيحاول خلق المشاكل لنا".

وتابع "أعتقد أن مباراة الإياب ستكون مشابهة للقاء الذهاب، والشباك ستهتز كثيرا، أتمنى أن تكون مباراة مثيرة للجماهير".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

وأتم "المباراة ستكون معقدة لكلا الفريقين، لكن لدينا الطموح للتأهل. ستكون مباراة كرة قدم جيدة جدًا".

برشلونة لويس إنريكي باريس سان جيرمان
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