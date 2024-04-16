الأكثر مساهمة بالأهداف.. بالمر يتجاوز صلاح ويجاور هالاند في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 09:48

كتب : FilGoal

كول بالمر

واصل كول بالمر تألقه هذا الموسم ونجح في تسجيل أربعة أهداف بفوز تشيلسي العريض على إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

كول بالمر

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وتغلب تشيلسي على إيفرتون بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 33 بمسابقة الدوري.

ونجح بالمر في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال 15 دقيقة فقط من الدقيقة 13 إلى 28.

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وأضاف بالمر هدفه الرابع في الدقيقة 64 من ركلة جزاء ليرتقي إلى قمة هدافي الدوري الإنجليزي.

وتجاوز بالمر كل من محمد صلاح ودومينيك سولانكي وإيزاك وأولي واتكينس.

بينما تساوى بالمر مع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 20 هدفا قبل خمس جولات من النهاية.

وبات بالمر أكثر لاعب مساهمة في الأهداف هذا الموسم بـ 29 هدفا بالتساوي مع أولي واتكينس.

وسجل بالمر 20 هدفا وصنع 9 آخرين بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بينما واتكينس الأكثر صناعة للأهداف بـ 10 نجح في تسجيل 19 هدفا.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالآتي:

1- كول بالمر 20 هدفا

1- إيرلينج هالاند 20 هدفا

3- أولي واتكينس 19 هدفا

4- محمد صلاح 17 هدفا

4- سولانكي 17 هدفا

4- إيزاك 17 هدفا

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