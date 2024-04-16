بوكيتينو: سأخرج الجميع إذا حدثت خلافات مرة أخرى في ركلات الجزاء

شدد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ تشيلسي أن في حالة تكرار الخلافات في الحصول على ركلات الجزاء فسيخرج كل من يشارك في الحدث.

واكتسح تشيلسي منافسه إيفرتون بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي عقب المباراة للصحفيين: "كول بالمر هو منفذ ركلات الجزاء، لن يحدث مثل تلك الخلافات مرة أخرى، لا يمكن أن نتصرف مثل الأطفال مرة أخرى".

وحدثت خلافات بين لاعبي تشيلسي بسبب رغبة نوني مادويكي ونيكولاس جاكسون في تنفيذ ركلة الجزاء على حساب كول بالمر، وفي النهاية نفذها اللاعب الإنجليزي وسجلها.

وأضاف "أنه عار، لقد أخبرت اللاعبين أن هذه هي المرة الأخيرة التي سأقبل فيها هذا النوع من السلوك، هذه ليست مزحة".

وأكمل "مرة أخرى وبوضوح جدا، بالمر هو منفذ ركلات الجزاء".

وتابع "إذا حدثت مرة أخرى فسأخرج الجميع، أنا لا أمزح".

وأنهى حديثه قائلا: "من المستحيل بعد أداء رائع مثل ما قدمناه أن يكون لديك هذا السلوك، علينا أن نتعلم الكثير إذا أردنا أن نصبح فريقا رائعا".

أصبح بالمر أول لاعب منذ إيدين هازارد يسجل أكثر من 20 هدفا في جميع البطولات منذ موسم 2018-2019.

ويعد بالمر أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفا في أول موسم له مع تشيلسي منذ دييجو كوستا.

ويعتبر بالمر أول لاعب في تاريخ تشيلسي يسجل على ملعبه ستامفورد بريدج في 7 مباريات متتالية.

وبتسجيله هاتريك في مباراة إيفرتون أصبح بالمر ثاني لاعب في الموسم يسجل هاتريك بجانب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، وأحرز بالمر الهاتريك الأول له ضد مانشستر يونايتد.

ويعد لاعب مانشستر سيتي السابق أول لاعب يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وأحرز بالمر هاتريك مثالي ويعني تسجيله بالقدم اليمنى واليسرى والرأس، وبالإضافة إلى ذلك فسجل أيضا من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 47 في المركز التاسع، وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 27 في المركز الـ16.