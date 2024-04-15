الأهلي يتوجه إلى الكونغو الأربعاء استعدادا لمواجهة مازيمبي

تغادر بعثة الأهلي إلى الكونغو بعد غد الأربعاء استعدادا لمواجهة مازيمبي.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي في الثالثة من عصر السبت المقبل بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويترأس محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، بعثة الفريق في الكونغو,

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني.

أما مازيمبي فبلغ نصف النهائي بعد تخطي فريق بترو أتليتكو الأنجولي.

ونجح مازيمبي في تحقيق الفوز على فيتا كلوب غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في المرحلة الختامية من الدوري الكونغولي.

بينما الأهلي تعرض للهزيمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

وتساوى فريقا الأهلي والزمالك برصيد 21 نقطة في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

ولعب الزمالك 13 مباراة حتى الآن في الدوري ولديه أربع مباريات مؤجلة.

أما الأهلي فخاض 11 مباراة في الدوري ولديه ست مباريات مؤجلة.