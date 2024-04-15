المساهمة السادسة.. سيف الجزيري يسجل لأول مرة في القمة

افتتح سيف الجزيري مهاجم الزمالك سجله التهديفي في شباك الأهلي بمباريات القمة.

وسجل الجزيري هدف المباراة الأول في الدقيقة 45 بعد بينية رائعة من ناصر ماهر.

وسدد الجزيري الكرة التي تصدى لها مصطفى شوبير في البداية ثم تابعها مجددا داخل شباك الأهلي.

ويلعب الجزيري مباراة القمة الثامنة في مسيرته وافتتح أهدافه لأول مرة في الدربي.

وكان المهاجم التونسي قد سبق له التسجيل مرتين في شباك الأهلي ولكن بقميص المقاولون العرب.

وبشكل عام وصل الجزيري للمساهمة السادسة أمام الأهلي في مختلف المسابقات ومع كافة الفرق.

إذ نجح الجزيري في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلهم خلال 13 مباراة لعبهم ضد الأهلي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

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