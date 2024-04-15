المساهمة السادسة.. سيف الجزيري يسجل لأول مرة في القمة
الإثنين، 15 أبريل 2024 - 19:52
كتب : FilGoal
افتتح سيف الجزيري مهاجم الزمالك سجله التهديفي في شباك الأهلي بمباريات القمة.
سيف الدين الجزيري
النادي : الزمالك
وسجل الجزيري هدف المباراة الأول في الدقيقة 45 بعد بينية رائعة من ناصر ماهر.
وسدد الجزيري الكرة التي تصدى لها مصطفى شوبير في البداية ثم تابعها مجددا داخل شباك الأهلي.
ويلعب الجزيري مباراة القمة الثامنة في مسيرته وافتتح أهدافه لأول مرة في الدربي.
وكان المهاجم التونسي قد سبق له التسجيل مرتين في شباك الأهلي ولكن بقميص المقاولون العرب.
وبشكل عام وصل الجزيري للمساهمة السادسة أمام الأهلي في مختلف المسابقات ومع كافة الفرق.
إذ نجح الجزيري في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلهم خلال 13 مباراة لعبهم ضد الأهلي.
ويلعب الزمالك أمام الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.
video:1
نرشح لكم
انتصار غائب منذ 20 عاما.. ثنائية الجزيري تقود الزمالك للفوز على الأهلي في الدوري المساهمة الأولى.. عبد القادر يفتتح سجله التهديفي أمام الزمالك تبديل اضطراري جديد.. استبدال فتوح بين شوطي مواجهة القمة القمة الثانية على التوالي.. إصابة زيزو في الكاحل واستبداله اضطراريا مدرب بيراميدز: لم تعجبني أرضية ملعب المقاولون.. ويجب تحسين الملاعب المصرية بيراميدز يؤمن صدارة الدوري بثنائية أمام المقاولون تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم أمام الأهلي.. وحمدي وناصر أساسيان تشكيل الأهلي - معلول أساسي أمام الزمالك.. وموديست يقود الهجوم وعمر كمال جناح