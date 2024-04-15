مدرب بيراميدز: لم تعجبني أرضية ملعب المقاولون.. ويجب تحسين الملاعب المصرية

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 18:32

كتب : بسام أبوبكر

كرونوسلاف يورشيتش - المدير الفني فريق بيراميدز

عبر كرونسلاف يوريشيتش المدير الفني لـ بيرامديز عن عدم رضاه بأرضية ملعب المقاولون وشدد على أهمية تحسين الملاعب المصرية.

وعزز بيراميدز صدارة الدوري بانتصار على المقاولون العرب بثنائية دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة.

وقال المدرب الكرواتي للمركز الإعلامي لناديه: "سعيد للغاية بالفوز الهام على المقاولون وتصدر جدول ترتيب الدوري".

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وأضاف "المكسب مهم للغاية في ظل الإصابات التي نعاني منها قبل المباراة، لم تعجبني أرضية ملعب المقاولون ويجب أن تكون الأمور أفضل في الملاعب المصرية".

وأكمل "نأخذ مباريات الدوري خطوة بخطوة، لكن الفوز هام في مشوار البطولة".

وأنهى حديثه قائلا: "من المهم استغلال الـ9 أيام الراحة التي لدينا من أجل التحسن قبل مباراة البنك الأهلي المقبلة".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة منفردا من 15 مباراة خاضهم الفريق.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 12 نقطة من 17 مباراة خاضهم.

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