بعد مفاوضات يونايتد معه.. إنزاجي: هذا قراري بشأن مستقبلي

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

كشف سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان عن قراره بشأن مستقبله ورحيله من عدمه خاصة بعد مفاوضات مانشستر يونايتد.

ونشرت تقارير صحفية من قبل أن المدير الفني الإيطالي من ضمن المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد الموسم المقبل في حال رحيل إيريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر الحالي.

وقال إنزاجي للصحفيين عقب مباراة فريقه ضد كالياري: "وصلت إلى إنتر عندما كان يمر بوقت عصيب، ومعا وبدعم النادي خضنا رحلة مذهلة".

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وتابع "سنتحدث عن تمديد عقدي في نهاية الموسم الحالي، لكن لن تكون هناك مشكلة في الاستمرار على هذا الطريق معا".

وأتم "أنا سعيد هنا ولدي نادي قوي خلفي".

وينتهي عقد إنزاجي رفقة إنتر في صيف عام 2025، ويسعى النيراتزوري لتمديده إلى 2027.

ويقترب إنزاجي من التتويج بلقب الدوري الإيطالي إذ يحتاج إلى تعادل أو فوز على غريمه ميلان في الجولة المقبلة من الكالتشيو.

ولم يحدث في السابق أن تمكن إنتر أو ميلان من حسم بطولة الدوري في دربي الغضب.

وتوج إنزاجي بعدة بطولات مع إنتر 3 كأس السوبر الإيطالي، ومرتين كأس إيطاليا، بالإضافة إلى وصوله لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسر من مانشستر سيتي بهدف دون رد.

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