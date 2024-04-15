انتهت الدوري - المقاولون العرب (0)-(2) بيراميدز.. نهاية المباراة

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - طلائع الجيش

يقدم لكم في الجول تغطية مباشرة لمواجهة المقاولون العرب، أمام بيراميدز، على ملعب المقاولون العرب، والمؤجلة من الأسبوع العاشر بالدوري.

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وأجرى بيراميدز تبديلا بعد إعلان التشكيل قبل انطلاق المباراة، أثر تعرض إبراهيم عادل لاعب الفريق، لإصابة بمغص معوي استدعت استبعاده من قائمة الفريق.

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ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من 14 مباراة ، فيما يحل المقاولون العرب في المركز الـ17 قبل الأخير برصيد 12 نقطة من 16 مباراة .

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نهاية المباراة

ق74 جوووول فيستون ماييلي

ق60: تسديدة قوية من فاروقا ولكن ينقذها الشناوي

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف للضيوف.

الدقيقة 42.. فرصة خطيرة للمقاولون بعد خلفية مزدوجة من محمد سالم أبعدها الدفاع على مرتين لتتحول لركنية.

الدقيقة 34.. مر مصطفى فتحي بطريقة رائعة من لؤي وائل بتمرير الكرة بين قدمي المدافع، ليسدد تصويبة قوية أبعدها أبو السعود حارس المقاولون لركنية.

الدقيقة 31.. انطلاق من أمادو نياس بعد تمريرة رائعة من محمد سالم، ولكن محمد حمدي مدافع بيراميدز أبعد الكرة لركنية.

الدقيقة 11.. محمود زلاكة ينطلق من الجانب الأيسر، ليمرر لفيستون ماييلي ليعيدها له بالكعب بطريقة رائعة، ليسدد زلاكة ولكن أبو السعود تألق وأنقذ مرماه.

الدقيقة 8 .. جووووول أول لبيراميدز عن طريق وليد الكرتي.. رمضان صبحي استخلص الكرة من لؤي وائل قبل أن يمرر للكرتي داخل منطقة الجزاء ليسدد النجم المغربي في شباك المقاولون.

انطلاق المباراة

المقاولون الدوري بيراميدز إبراهيم عادل
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