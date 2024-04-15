دي بروين: فودين يمكنه صناعة التاريخ في الـ15 عاما المقبلة

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 13:58

كتب : FilGoal

احتفال فيل فودين وكيفن دي بروين - مانشستر سيتي

يتوقع كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أن يصنع زميله فيل فودين التاريخ في عالم كرة القدم في السنوات المقبلة.

تألق الثنائي قاد سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي قبل 6 جولات من نهاية الموسم، فضلا عن تواجد الفريق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال دي بروين في تصريحات لقناة TF1: "فودين أحد أعظم المواهب التي لعبت بجوارها".

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وأضاف النجم البلجيكي البالغ من العمر 32 عاما "فيل يمكنه أن يصنع تاريخ كرة القدم على مدار الـ15 عاما القادمة".

ويقدم فودين - 23 عاما - أفضل مستوياته مع سيتي هذا الموسم.

إذ سجل 22 هدفا وصنع 10 في 45 مباراة لعبها هذا الموسم.

يذكر أن دي بروين شارك في 17 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم بعدما عانى من إصابة أبعدته عن الملاعب في الشهور الأولى للموسم.

مانشستر سيتي كيفن دي بروين فيل فودين
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