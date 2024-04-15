هل أهدر مهاجمو ليفربول فرصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

كانت مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس مثالا واضحا على ما يفعله مهاجمو الريدز على مدار موسم الدوري الإنجليزي، وهو ما قد يتسبب في ضياع فرصة التتويج باللقب.

ليفربول خسر أمام كريستال بالاس في ملعب أنفيلد بهدف، بعدما أهدر العديد من الفرص المحققة، ليتراجع للمركز الثالث في الصراع على اللقب أمام مانشستر سيتي وأرسنال.

فالوضع حاليا، مانشستر سيتي في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال وليفربول.

وبالنظر لما أهدره مهاجمو ليفربول من فرص محققة طوال المباريات الـ32 التي لعبوها في الدوري هذا الموسم، ستجد أن أصابع الاتهام قد تذهب إليهم في حالة ضياع اللقب.

ويستعرض FilGoal.com كم الأهداف التي سجلها مهاجمو ليفربول مقابل الفرص الأكيدة التي أهدروها.

محمد صلاح

سجل 15 هدفا من فرص محققة

أهدر 15 فرصة محققة

لويس دياز

سجل 6 أهداف من فرص محققة

أهدر 10 فرص محققة

كودي جاكبو

سجل 4 أهداف من فرص محققة

أهدر 9 فرص محققة

ديوجو جوتا

سجل 7 أهداف من فرص محققة

أهدر 7 فرص محققة

داروين نونيز

سجل 7 أهداف من فرص محققة

أهدر 32 فرصة محققة

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال.

6 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ليفربول (72 هدفا)، سيتي (76 هدفا)، أرسنال (75 هدفا).

ليفربول أمامه 6 مباريات، بينهم 3 على ملعبه أنفيلد، 3 خارجه.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 34: فولام خارج أنفيلد

الجولة 29: إيفرتون خارج أنفيلد (مؤجلة)

الجولة 35: وست هام يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 36: توتنام على أنفيلد

الجولة 37: أستون فيلا خارج أنفيلد

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد.

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم 19 مايو المقبل.

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