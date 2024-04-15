تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك كريستال بالاس، مثله مثل كل فريقه الذي هيمن على معظم فترات اللقاء، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول من ضيفه كريستال بالاس بهدف في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

[video:1]

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 3 و4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان أندي روبرتسون بمتوسط تقييم بلغ 6.9 درجة.

وسجل صلاح 23 هدفا في 36 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

[image:2]

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 342 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 209 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.