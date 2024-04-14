منافس الزمالك - في المركز 14.. دريمز يهزم كوتوكو قبل مواجهة الكونفدرالية

تغلب دريمز على ضيفه أشانتي كوتوكو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الغاني.

سجل سيلفستر سيمبا الهدف الأول في الدقيقة 25.

فيما أضاف ديريك أجايي الهدف الثاني لدريمز في الدقيقة 64.

بذلك رفع دريمز رصيده إلى 31 نقطة من 14 مباراة في المركز الرابع عشر.

فيما يحتل أشانتي كوتوكو المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة من 26 مباراة.

الصدارة لا تزال من نصيب فريق سامارتيكس برصيد 49 نقطة من 26 مباراة.

ويستعد دريمز لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب دريمز أمام الزمالك ذهابا في القاهرة يوم الأحد 21 أبريل، ثم يقام الإياب في كوماسي يوم 28 من الشهر ذاته.