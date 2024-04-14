كرة صالات - منتخب مصر يفوز بـ 10 أهداف على ناميبيا ويتأهل لنصف نهائي إفريقيا

انتصر منتخب مصر لكرة الصالات على ناميبيا بنتيجة 10-3 في الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا 2024، وحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي

ويستضيف المغرب البطولة في الفترة من 11 إلى 21 أبريل الجاري.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من: خالد مارادونا (2) ومحمد عبد الحميد وأحمد علي (3) وعلاء عيسى وعصام صلاح وعبد الرحمن عيد.

وفاز محمد سعيد لبيب بجائزة رجل المباراة.

وانتصر منتخب مصر في المباراة الأولى على ليبيا بنتيجة 4-0.

وسيلتقي منتخب مصر في الجولة الثالثة للمجموعة مع موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل.

وتوج منتخب مصر بالبطولة 3 مرات من قبل، ويأتي منتخب المغرب في المرتبة الثانية بالتتويج بها مرتين.

وتمكن منتخب المغرب من الفوز بها في آخر نسختين وهما 2016 و2020.

ويأتي منتخب المغرب في المجموعة الأولى رفقة أنجولا وغانا وزامبيا، وانتصر على أنجولا 5-2 في أول مباراة في دور المجموعات.

بطولة كأس الأمم الإفريقية تؤهل إلى كأس العالم لكرة الصالات 2024 في أوزباكستان من 14 سبتمبر حتى 6 أكتوبر.