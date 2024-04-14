أرتيتا: لا نستطيع السيطرة على مانشستر سيتي

الأحد، 14 أبريل 2024 - 20:21

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن منافسة فريقه مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي صعبة للغاية في ظل قوة السماوي.

وخسر أرسنال أمام أستون فيلا بثنائية دون رد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عقب المباراة لـbbc: "الشوط الأول كان رائعا وهو أحد أفضل الأشواط التي لعبناها ضد الفرق الكبيرة، كان يجب أن ينتهي بتسجيل 3 أو 4 أهداف أو ربما أكثر".

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وأضاف "في الشوط الثاني لم نكن جيدين في التعامل مع الكرة ولم نتمكن من فعل ما فعلناه في الشوط الأول".

وواصل "عندما تكون في هذا المستوى يجب أن تسجل الفرص وهذا لم يحدث، وإذا لم تتمكن من فعل ذلك عليك ألا تستقبل الأهداف".

وأردف "أوديجارد كان يعاني من مشكلة في قدمه ولذلك تم استبداله".

وشدد "لا يمكننا السيطرة على مانشستر سيتي، ولكن ما نستطيع التحكم فيه هو أن نحقق الانتصارات في المباريات المقبلة".

وأشار "لدينا أفضل فرصة للرد أمام بايرن ميونيخ، يجب على الفريق أن يظهر ذلك، وإذا كنت تريد الفوز عليك التغلب على هذه المواقف الصعبة".

وأتم تصريحاته "لا يمكننا التحكم في المنافسة مع مانشستر سيتي، في أي دوري آخر في العالم إذا فزت بعدد المباريات المتتالية التي فزنا بها ستتقدم بفارق 6 أو 8 نقاط، ولكن هذا ليس هو الحال هنا".

وتوقف رصيد أرسنال بعد الخسارة عند النقطة 71 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، تاركا مانشستر سيتي متصدرا برصيد 72 نقطة.

وبالتساوي مع ليفربول صاحب المركز الثالث الذي خسر اليوم على ملعبه أيضا من كريستال بالاس.

أرسنال الدوري الإنجليزي أرتيتا
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