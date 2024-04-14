بعد سقوط نديكا.. إيقاف مباراة روما ضد أودينيزي واستكمالها في وقت لاحق

الأحد، 14 أبريل 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

روما - أودينيزي

توقفت مباراة أودينيزي ضد روما في الجولة 32 من الدوري الإيطالي بسبب سقوط إيفان نديكا مدافع الذئاب.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 70 إثر سقوط المدافع الإيفواري بمفرده دون أي تدخل.

وأصيب المدافع بهبوط في الدورة الدموية، وأخبر كريس سمولينج زميله في الفريق بشعوره بألم في الصدر.

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وأوقف الحكم اللقاء مباشرة وتحدث مع دانييلي دي روسي المدير الفني لروما من أجل الاطمنئان على حالة اللاعب.

وطلب الحكم من الفريقين الانتظار لحين التعرف على حالة المدافع الصحية.

وأوضح دي روسي للحكم أن لاعبي فريقه لا يشعرون بالاستعداد لمواصلة اللقاء، وأعلن الحكم نهاية اللقاء في الدقيقة 80.

وسيتم استكمال الدقائق المتبقية من المباراة (18 دقيقة) بنفس النتيجة في وقت لاحق، وحظى نديكا بتصفيق حاد من الجماهير في المدرجات.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" فلم يُستخدم جاهز مزيل الرجفان لضربات القلب مع اللاعب، وهو واع عندما تم رفعه على النقالة، وأشار بإشارة إبهامه لأعلى.

فيما أشارت شبكة "دازن" أن الاختبارات الأولية أشارت إلى احتمال تعرض إيفان نديكا لأزمة قلبية، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الاختبارات.

وتقدم أودينيزي بهدف روبرتو بيريرا في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

وسجل روميلو لوكاكو هدف التعادل في الدقيقة 64.

ويظل روما خامسا برصيد 55 نقطة، بينما يحتل أودينيزي المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

روما الدوري الإيطالي أودينيزي إيفان نديكا
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