الكل يلعب لصالح جوارديولا.. أستون فيلا يصعق أرسنال بثنائية قاتلة ويترك سيتي في الصدارة

قدم أستون فيلا هدية ثانية إلى مانشستر سيتي الذي تلقى قبل قليل هدية أخرى من كريستال بالاس، وذلك بعدما فاز خارج ملعبه على أرسنال بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي بملعب الإمارات.

وتوقف رصيد أرسنال بعد الخسارة عند النقطة 71 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، تاركا مانشستر سيتي متصدرا برصيد 72 نقطة.

وبالتساوي مع ليفربول صاحب المركز الثالث الذي خسر اليوم على ملعبه أيضا من كريستال بالاس.

بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 63 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وانفرد مانشستر سيتي بالصدارة بعد صراع استمر لعدة جولات مع الثنائي أرسنال وليفربول، وذلك قبل 5 جولات من نهاية الدوري.

جاءت المباراة قوية منذ البداية وهدد أرسنال مرمى أستون فيلا أكثر من مرة أولها عن طريق كاي هافرتز الذي واجه إيميليانو مارتينيز وسدد كرة تصدى لها الحارس الأرجنتيني.

واستمرت محاولات أرسنال وأرسل ساكا عرضية قابلها جابريال خيسوس بضربة رأسية مرت جوار القائم.

ورد أستون فيلا بهجمة سريعة من أولي واتكينز الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء كرة ارتدت من القائم.

ومرة أخرى تألق مارتينيز بتصدي خرافي من أمام المرمى لتسديدة تروسارد.

وعاد أستون فيلا ليهدد المرمى بتسديدة قوية من يوري تيليمانس ارتدت من العارضة ثم القائم في أخطر فرصة ضائعة من الفيلانز.

إلى أن جاء الوقت القاتل من المباراة بأخبار سيئة على أرسنال وجمهوره.

ونجح أستون فيلا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 85 عن طريق ليون بايلي بعد متابعة لعرضية من ناحية اليسار سددها في الشباك.

وبعد دقيقتين فقط انطلق أولي واتكينز منفردا بالمرمى ليضع الكرة من أعلى الحارس دافيد رايا مسجلا الهدف الثاني الذي أنهى المباراة.

ليخسر أرسنال على ملعبه ويفقد فرصته في تصدر الدوري الإنجليزي على مانشستر سيتي.

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